Mirjana Antonović saopštila je javnosti odluku Apelacionog suda u Beogradu da je bilološki otac njenog sina Devina pevač Miroslav Ilić.

Povodom objave bivše partnerke pevača, pozvali smo Apelacioni sud u Beogradu, koji nam je potvrdio navode Mirjane.

- Potvrđeno je 4. septembra 2024. godine da je biološki otac Devina Antonovića , Miroslav Ilić, da bi 21. januara 2025. godine predmet bio vraćen od strane Ilića na reviziju, nakon čega je Vrhovni sud potvrdio odluku Apelacionog suda po vanrednom postupku. To znači da je odluka suda 4. septembra nepromenjena, te da je sada pravosnažna - rekli su za Alo! iz Apelacionog suda u Beogradu.

Advokat Mirjane Antonović, Vilijam Paspalovski otkrio je za Alo! detalje suđenja, te objasnio kako je pravda zadovoljena nakon skoro osam godina.

- Postupak je završen još prošle godine, Apelacioni sud je potvrdio presudu Višeg suda u Beogrtadu, a onda je Miroslav protiv pravosnažne presude pokrenuo postupak revizije pred Vrhovnim kasacionim sudom, gde je odbijen i ta odluka je konačna, ne može se napadati pravnim sredstvima – objasnio je Paspalovski za Alo.

Mirjanin advokat rekao nam je da je Miroslav Ilić u toku postupka više puta odbijao da se podvrgne DNK analizi, dok je Devin iz Amerike slao laboratorijske analize.

DNK nije nikada urađen, ali su zato svedoci bili ključni da se proces privede kraju i utvrdi da je pevač biološki otac mladića koji danas živi sa porodicom u Americi.

Vilijam Paspalovski objasnio nam je i da Devin Antonović sada ulazi u krug zakonskih naslednika, te da ima pravo na nužni deo, odnosno na pola od onoga što mu zakonski pripada.

"Zakon ne pravi razliku između dece rođene u braku i one vanbračne"

- Devin će moći da nasledi, ukoliko bude bilo, nešto od imovine i bogatstva, zakon ne pravi razliku između dece rođene u braku i one vanbračne. Ukoliko bi se ne daj bože nešto sada desilo Miroslavu, naslednici su supruga i njegova deca, imovina se deli u tom slučaju na dva dela, utvrđuje se šta je stečeno. Prvu polovinu supruga nasleđuje stečeno u braku, a druga polovina se deli na nju i decu – objasnio je advokat Mirjane za Alo!.

Međutim, objasnio je advokat, ako je Miroslav Ilić zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju, tu može doći do komplikacije i naslednik se ne može znati sa sigurnošću.

Zakon kaže da bi Devin sada mogao da traži naknadu od godine rođenja, pa sve do redovnog školovanja, odnosno, do 27. godine života, a da li će Mirjana sa sinom da se upusti u još jedan pravni proces, ostaje nam da vidimo.

