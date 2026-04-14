Koliko je Miroslav Ilić emotivnom vezan za Mrčajevce, selo u kom je rođen i odrastao, govori činjenica da je upravo ovde na groblju obeležio mesto na kojem će počivati.

Pored Miroslava će biti i dugogodišnja supruga Gordana, a njihovo mesto nalazi se tik pored grobnice pevačevih roditelja Milice i Živote. Ograđena je samo betonskom ogradom, dok spomenika i dalje nema.

"Svaka čast Aleji velikana, ali biram Mrčajevce"

Podsetimo, Ilić je nedavno i javno govorio o ovome, te otkrio zbog čega je odlučio da mu večna kuća bude upravo ovde.

- Sa suprugom sam već u Mrčajevcima na groblju ogradio parcelu. Neki ljudi imaju problem da o ovome pričaju, ja nemam. Blizu grobova majke i oca sam ostavio mesto. Bilo je bitno da bude u Mrčajevcima, gde ću? Svaka čast Alejama zaslužnih građana i svim ostalim, ali uvek biram Mrčajevce. Ne treba mi aleja, a neću ni da se ističe moja rodna kuća. Ako neko smatra da sam zaslužio, navratiće ponekad na moj grob kakav god bio - govorio je za Miroslav za Pink.

