Na društvenim mrežama i određenim portalima osvanula je vest koja prenosi informaciju da je preminuo pevač Miroslav Ilić.

Tim povodom on se hitno oglasio na svom Instagram profilu.

- Dragi moji višedecenijski verni fanovi, znate da se ne oglašavam povodom ovakvih stvari, ali ovoga puta moram da ih demantujem. Naslovi poput „Umro Miroslav Ilić“… nisu samo neistiniti. Oni su bezdušni. Da razjasnimo odmah, ja sam živ, zdrav i što je najvažnije, i dalje pevam - započeo je pevač i dodao:

"Aleja velikana će pričekati"

- Sve zlonamerne ljude moram da razočaram, ali Aleja velikana će pričekati na mene - napisao je Miroslav Ilić.

BONUS VIDEO: