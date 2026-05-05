Ljiljana Jakšić, koju šira publika zna kao Salvetu zbog njene uloge u "Kursadžijama", jedno je od omiljenih lica na domaćoj javnoj sceni

Poznata po širokom osmehu i velikoj snazi, Ljiljani se u šestoj deceniji desila značajna promena, ostala je u drugom stanju sa 52 godine.

Lepe vesti presekle su ružne. Njen partner odlučio je da je ostavi kada mu je saopšteno da nosi njihovo dete. Ali to nije sprečilo da bude najsrećnija žena na svetu jer joj se konačno ostvarila želja, da postane majka.

- Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se moj san ostvario. Od tada je svako pošao svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati, ne optužujem ga, ali ga ne razumem - rekla je svojevremeno glumica o ocu njenog deteta koji je, kako se u međuvremenu saznalo, dosta mlađi od nje.

Ljiljana je bila presrećna što je iznela trudnoću

Ljiljana je rodila ćerku Dariju i ona joj je postala novi izvor snage i inspiracije. Uprkos tome što je u delikatnom stanju partner ostavio i njen život se za tren oka promenio otkako je saznala da je u drugom stanju, Ljiljana je bila presrećna što je iznela trudnoću i na svet donela preslatku devojčicu.

- To je bila toliko jaka sreća i radost, da sam u tom trenutku znala da će čitava trudnoća dobro proći, da ću ja za nekoliko meseci držati svoje dete u naručju. Mnogim ženama se nažalost dešavaju razne stvari u trudnoći, ja sam radila do osmog meseca trudnoće, nisam uzimala ni trudničko bolovanje. Počela sam da radim mesec dana posle porođaja, bilo je samo pitanje da li ću moći da uđem u skadarlijski kostim. Sve ostalo je bilo manje važno, pa i to sa partnerom - ispričala je svojevremeno za Blic ova hrabra samohrana majka.

Glumica se potrudila da Dariji apsolutno ništa ne fali, tako da nikada nije osetila da joj je potrebna očinska figura u životu. Kako vreme prolazi, izrasta u prelepu i pametnu devojčicu, a Ljiljana o bivšem partneru ne govori, niti komentariše njegovu ne tako vitešku odluku.

- Nisam ta koja vrši procenu njegovog opravdanja, ja čak ne želim da se bavim njegovim opravdanjem. To je njegova odluka, njegovo je pravo da odluči da li nešto hoće ili neće da uradi i to je i njegov problem. To je naravno jedna od stvari koja može da zaboli u životu, svi mi imamo te situacije u životu, sa tim se čovek mora izboriti, prihvatiti, nastaviti dalje. Najvažnije je prihvatanje - ispričala je ona pre nekoliko godina.

