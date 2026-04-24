Miroslav Ilić je ostao bez majke kada je imao 25 godina, a njenu smrt nikada nije prežalio.

Preminula je u 47. godini života, a pevač je u početku sebe krivio zbog toga, te pomišljao da se odrekne muzike.

- Nikad mi nije bilo teže. Proklinjao sam novac, turneju, karijeru, pesmu… Čak sam se zarekao da više nikad neću uzeti mikrofon u ruke. Osećao sam se kao da mi je pesma ukrala poslednje dane koje sam morao da provedem pored najdraže osobe. Kada sam se vratio iz Bugarske i ugledao majku, znao sam da su joj sati odbrojani - rekao je Miroslav.

- Rekla mi je: “Sine, pesma je tvoj život, hleb tvoje dece. Znaj, tvoja pesma je potrebna mnogima. Ti sam ne znaš koliko radosti donosiš ljudima koje nikad nisi ni sreo, ni video. To je za tvoju majku, koja te je naučila da pevaš, najveće hvala. Zato, molim te, nastavi sa pesmom, a ja ću se lečiti zamišljajući kako pevaš i veseliš ljude. Obećaj mi da ćeš zbog mene nastaviti da pevaš sve dok te grlo služi i pesma priziva" - ispričao je pevač.

"Sve dobre osobine sam nasledio od nje"

- Mama mi je umrla sa 47 godina, kada je meni bilo 25. Mnogo mi je žao što nije dočekala da vidi da sam nešto napravio i stekao u životu. Mislim da sam sve dobre osobine nasledio od nje. Obožavao sam je, bila je vrlo posvećena i brižna - istakao je pevač za Svet.

