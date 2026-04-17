Vest da je Saša Katančić (49) preminuo, potresla je sve koji su ga poznavali, a među mnogobrojnim licima sa estrade, od kolege se oprostio i Miroslav Ilić emotivnom porukom

"Poslednji pozdrav velikom prijatelju, pevaču i umetniku... Putuj s anđelima i pevaj", napisao je Miroslav, pa dodao:

Prema prvim informacijama, uzrok smrti bio je iznenadni srčani udar, a žena, koja je bila sa njim u stanu, je pokušala da reanimira pevača.

12 godina je bio klavijaturista

Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom. 12 godina je bio klavijaturista Harisa Džinovića, pre nego što je i sam uzeo mikrofon u ruke.

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Zvezda Granda", a kasnije je okušao sreću i u "Pinkovim zvezdama". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.