Voditeljka Sanja Marinković, već godinama je prisutna na javnoj sceni, a nedavno je iskreno govorila o periodu svoje karijere kada je radila gotovo bez pauze i ostvarivala zaradu koja ju je, kako kaže, iznenadila do te mere da nije mogla da poveruje stanju na svom bankovnom računu.

Takođe je otkrila i razloge zbog kojih je odlučila da napusti emisiju „Sve za ljubav“, koju je svojevremeno vodila zajedno sa Milanom Kalinićem.

Sanja Marinković se prisetila urnebesne anegdote iz perioda kada je neumorno snimala emisije širom Srbije i kada joj je karijera bila na samom vrhuncu.

- Svaki dan drugi grad, "Magazin In", pa drugi grad u Srbiji, pa vozi, pa hodaj, pa snimaj... Ja vidim moj bankovni račun i kažem: "Jeste li vi sigurni da je ovo moj račun?" – otkrila je voditeljka i opisala reakciju radnice u banci:

- Sećam se, žena me gleda i kaže: "Jeste, jeste, gospođo Marinković, to su vaše pare". Ja onda kažem: "Pa kada sam ja sve ovo zaradila?".

Kako je objasnila, radila je toliko da uopšte nije imala vremena da troši zarađeni novac, pa je u 36. godini svesno odlučila da napravi drastičan rez.



– Rekla sam: "E, sad je tačka!" I onda su me svi pitali: "Pa sad ćeš da napustiš 'Sve za ljubav' u trenutku najveće gledanosti, najveće popularnosti, pa sad si ostala trudna"... Ja kažem: "Pa ljudi, mora da se stavi tačka" – ispričala je Sanja u "Voštkastu", objasnivši da je tada na godinu dana pauzirala karijeru kako bi se posvetila majčinstvu, pre nego što se uspešno vratila na male ekrane.



Pored privatnog života, Sanja se osvrnula i na dugogodišnju saradnju sa brojnim javnim ličnostima sa estrade, ističući da ima puno razumevanja kada njenim sagovornicima "nije dan".

– Svako ima trenutak kada mu nije dan, kada je popio koju više, ne želi da priča o nekim temama ili se previše raspriča pa me sutradan zove da to isečem. Ja uvek isečem sve, nikada nisam ostavila nešto što moji gosti nisu želeli – priznala je Sanja i iznenadila mnoge činjenicom da kod nje "crna lista" ne postoji.

– Ne postoje zabranjeni gosti, svako ima svoje loše trenutke. I ne postoji ta mogućnost da me nešto poremeti, ja kada se sredim, obučem haljinu i štikle, postajem voditeljka i u tih devedeset minuta sam to – zaključila je Sanja Marinković.

