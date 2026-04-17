Modna kreatorka Melina Galić, nakon razvoda od Harisa Džinovića spakovala je kofere i odlučila da se odseli iz Srbije na Azurnu obalu.

Jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, rešili su da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi razvedu, nakon čega je za njih počeo turbulentni period.

Iako je mnoge iznenadila njena odluka da se odseli, a svom kraju gde je odrasla, i sama je nedavno govorila, i otkrila da se u rodno mesto ne vraća.

- Šta mene vraća u mladost... To je, nekako, ovaj zimski period, dolazak mojih roditelja... Nažalost, više ne idem u Bosnu, u Bihać, gde sam rođena. U Zagreb odem retko - rekla je ona i dodala:

- Moje dve prijateljice, koje su sa mnom još iz srednje škole, uvek me vrate u taj period, u mladost. Taj period mi je bio jako sladak i, da kažem, simpatičan. Ta vrsta mladosti mi se rano završila. Sa 22 godine rodila dete, postala porodična žena - istakla je Melina za "Blic".

Inače, ljubavna priča Harisa i Meline i poznate modne dizajnerke započela je 2002. godine, kada je dizajnerka bila na trećoj godini studija. Njihove emocije su odmah planule, a iako ne vole da pričaju o svom privatnom životu, Haris je u jednom od retkih intervjua priznao da su se "jednostavno našli".

S roditeljima Elmom i Sulejmanom, Melina, je živela u Bihaću, posle čega se preselila u Zagreb, a potom upisala Filološki fakultet, na odseku za engleski jezik i orijentalistiku.



Dok je bila na trećoj godini studija, upoznala je pevača Harisa Džinovića, a Banjalukain je pisao da se to dogodilo dok je čekala svog dečka koji se takođe zvao Haris. I sledeći put su se sreli sasvim slučajno, na Džinovićevom nastupu u Zagrebu, a potom je Haris pozvao Melinu da bude njegova gošća u Parizu .

- Moja porodica nije ni stigla da reaguje jer sam ja to odlučila preko noći. To nikada nije bila tema razgovora jer sam ja pobegla. Otišla sam za Pariz kod Harija i nikada se više nisam vratila kući - rekla je Melina.

