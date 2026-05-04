Voditelj ružičaste televizije, Darko Tanasijević , često lepo vreme koristi za obilazak različitih destinacija u našoj zemlji, a budući da je javna ličnost nailazi na brojne komentare korisnika društvenih mreža koji su često šaljivog karaktera.

Tako je Tanasijević jjednom prilikom na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju bez majice u travi, držeći kosilicu uz opis:

- Težak je ovaj život, ali da se živi mora - napisao je voditelj.

Ova objava izazvala je lavinu komentara, a posebno su se izdvojile reči pevačice Nade Topčagić, koja se našalila sa Darkom.

- Nema tu košenja. To je samo za slikanje - napisala je Nada ispod fotografije.

Voditelj je odlučio da ovaj komentar objavi i pokaže pratiocima.

- Raskrinkala me moja Nadica - napisao je Tanasijević, dodao emotikon srca i četiri emotikona koja plaču od smeha.

