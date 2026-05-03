Život pred objektivima donosi popularnost, ali i trenutke koji se, zahvaljujući društvenim mrežama, nikada ne zaboravljaju. Jedan takav momenat, koji je od prijateljskog odnosa preko noći postao viralan, i dalje je predmet interesovanja publike. Pevačici Kaji Ostojić je starija koleginica, tada rijaliti cimerka naterala suze na oči.

Moram da te podsetim na jednu scenu iz Velikog brata koja se i danas vrti na mrežama. Zašto si zaplakala kada ti je Zorica Marković rekla: "Lepo pevaš, al' ćuti"?

- Jao, to me je tada baš pogodilo. Ja sam emotivna Devica u horoskopu, sve primam k srcu. Razumite me, ja sam se sa Zoricom u tom periodu stvarno družila, bila mi je kao mama, zaštitnički nastrojena. I onda se odjednom pretvorila u "Zloricu" i sasekla me tom rečenicom. Nisam znala zašto je odjednom zauzela takav stav i suze su same krenule. Danas mi je to smešno, ali tada je bolelo.

Ipak, da se ponovo organizuje šou poput "Tvoje lice zvuči poznato" (TLZP), da li bi ponovo bila deo toga?

- Apsolutno da! Iskreno, jako mi je žao što se takvi programi više ne rade. Jednom sam, nažalost, morala da odbijem poziv za njihovu "All Stars" sezonu. Baš tada sam se bila preselila u Francusku i bilo mi je previše komplikovano da budem u Beogradu šest meseci u kontinuitetu, jer taj šou zahteva svakodnevne, naporne probe, ali sada, kada bi se to ponovo pokrenulo, prihvatila bih oberučke! To je najlepši šou program koji je ikada postojao kod nas - rekla je Kaja Ostojić za Alo.

