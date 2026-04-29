Modna kreatorka Melina Galić započela je potpuno nov život i odselila se u Monako, gde se nedavno udala za starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Javnost ne prestaje da intrigira Melinin novi suprug, a njegova imovina postala je glavna tema u javnosti.

Prema agregiranim podacima s platforme "CheckCompany", Džefri se vodi kao preduzetnik i direktor kompanija s najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Kako navodi Kurir, pored svih ovih biznisa, jedan od unosnih poslova Arnolda je i iznajmljivanje luksuzne jahte.

Reč je o ekskluzivnom plovilu koje se, prema dostupnim informacijama, izdaje po ceni od 60.000 evra nedeljno van sezone, dok u jeku letnje turističke potražnje cena dostiže čak i 70.000 evra nedeljno. Ovi iznosi jasno ukazuju na to da je reč o prestižnoj usluzi namenjenoj klijentima dubokog džepa, koji žele vrhunski komfor i privatnost na otvorenom moru.

Zanimljivo je i da je upravo na ovom brodu Melina ugostila zvanice iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje je pozvala na svoje venčanje.

Ona je bila usidrena u marini u Monaku, a Telegraf je ispratio svaki detalj njihovog glamuroznog slavlja.

Zvanični podaci

Prema zvaničnim podacima dostupnim na sajtu za iznajmljivanje, prvi vlasnik ove luksuzne jahte bio je turski državljanin, nakon čega ju je otkupio Melinin muž.

Jahtu su 2013. izgradile renomirana brodogradilišta, dok je 2024. godine prošla temeljnu obnovu tokom koje su korišćeni vrhunski, visokokvalitetni materijali kako bi se zadovoljili najviši standardi luksuza.

Impresivnih dimenzija, dužine 30,75 metara i širine 7,5 metara, ova jahta nudi obilje prostora za uživanje i odmor. Na njoj je stalno angažovano pet članova profesionalne posade koji brinu o svakom detalju, od navigacije do vrhunske usluge gostima. Kapacitet za noćenje predviđen je za šest osoba raspoređenih u tri luksuzno opremljene kabine - jednu master dvokrevetnu i dve kabine sa po dva odvojena kreveta, dok maksimalno 12 osoba može boraviti na brodu tokom plovidbe.

Unutrašnjost jahte osmišljena je tako da pruži osećaj elegancije i komfora, s prostranim dnevnim boravkom i savremenim dizajnom.

Gostima su na raspolaganju brojni sadržaji za razonodu i rekreaciju, od opreme za ribolov i ronjenje, preko skutera za vodu (džet-skija), pa sve do popularnih morskih igračaka poput krofni, vejkborda i SUP dasaka za veslanje. Tu su i luksuzni detalji poput džakuzija, vrhunskog zvučnog sistema, kao i stabilizatora sidra koji omogućava mirnu i stabilnu plovidbu, čak i u nemirnijim vodama.

Za ljubitelje avanture dostupni su i si-bob uređaji, kao i kompletna oprema za ronjenje, uključujući odela, dok oni koji žele opušteniji boravak mogu uživati u bežičnom internetu i personalizovanoj konsijerž usluzi, koja je uključena u cenu najma. Ova usluga omogućava gostima da na brodu dobiju sve što požele, od organizacije izleta do rezervacija u ekskluzivnim restoranima na obali.

Tokom letnje sezone jahta najčešće plovi najatraktivnijim destinacijama Mediterana, uključujući Korziku, Sardiniju, Francusku rivijeru i Siciliju.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: