Bivša voditeljka RTS-a, Aneta Ivanović je 20 godina vodila bitku sa viškom kilograma. Ona se na kraju odlučila za hiruršku intervenciju smanjivanja želuca, a samo jednom prilikom je javno govorila o čitavoj proceduri i odluci da "ode pod nož".

- Borba sa kilogramima traje desetine godina. Sigurno traje dvadesetak. Bilo je uspona i padova, jer ti pokušavaš sve što je dostupno, bar sam ja taj tip. Nisam dizala ruke i mirila se sa tim, već sam stalno pokušavala da uklonim taj višak, jer sam smatrala da meni ne pripada. Ti dobiješ jednu bitku i misliš pobedio si, a onda te taj nevidljivi neprijatelj sačeka iza sledećeg ćoška, ti kilogrami se ponovo vrate i sve iz početka. Sve što postoji i što mi je bilo dostupno ja sam probala i imala rezlutate manje ili više uspešne, ali u suštini, ništa nije bilo trajno - rekla je tada Anita i nastavila.



- Nisam imala nikakav hormonski poremećaj. Znate za onaj momenat emotivno prejedanje? To imaju ljudi koji su više osetljivi od drugih, koji imaju višak emocija što bi danas rekli. Onda moraju da se zaštite na neki način. Ljudi to rade na razne načine, moj način i mnogih drugih ljudi jeste da se lečiš hranom i umiruješ istom. To je trenutno umirivanje, jer se ti posle toga ne osećaš dobro niti se trajno osećaš dobro. Nekako to ti je kao neka terapija i lek. Nisu to bile velike količine hrane, nego su bile potpuno pogrešne i u vreme kada ne treba.