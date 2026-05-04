Rijaliti učesnik Ivan Marinković je prokomentarisao procente Stanije Dobrojević i Luke Vujovića, dobijene nakon glasanja publike, tokom izbacivanja iz Elite 9.

Odmah zatim, došlo je do žustre rasprave između Mikija Dudića i Stanije, koja je prerasla u otvoren sukob.



- Uvek sam gradio stavove temeljno, ne možeš da imaš stav preko noći. Za Staniju sam pokomentarisao da je sponzoruša i da je na konto svog posla uspela. Prodaje svoju intimu - počeo je Miki.

Ona je zatim počela odmah da se brani.

- Poznaješ me preko čoveka iz senke. 15 godina sam u rijalitiju, 100 hiljada sam zaradila kao student, šetala gola u rijalitiju, završila fakultet, a vi drndate o platformi koja postoji tri godine. Skinite se svi goli, pa da vidimo ko će da zaradi. Nema od toga zarade - rekla je Stanija.

- Za mene je to niskomoralna osoba! Sve si napravila preko njegovog džepa - rekao je Dudić.

U njihovu raspravu umešao se i Ilija.

- Stanija je provokativnim fotografijama došla u javnost, a to nema veze sa njenim finansijskim stanjem, brkate dve stvari - rekao je zadrugar.

Nakon toga Stanija je odbrusila Mikiju.

- Ti si se meni udvarao, nudio si mi nekretnine - rekla je Stanija.

- Ženo, ja nisam s tobom progovorio četiri rečenice - poručio joj je cimer i sin Zlate Petrović.

