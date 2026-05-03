Majka aktuelnog učesnika rijaliti programa Asmina Durdžića, Mevlida Durdžić, oglasila se i progovorila o njegovoj vezi sa cimerkom Majom Marinković.

Ona je u kratkoj izjavi prokomentarisala njihov odnos, ističući da je razočarana načinom na koji je dozvoljeno da dođe do međusobnih uvreda i ponižavanja, iako, kako navodi, lično ne poznaje Maju niti ima bilo kakav sukob s njom.

"Ovo sa Majom mu nije trebalo"

Naglasila je da prihvata sinovljev izbor, ali da je ljuta jer je prekršeno ranije dato obećanje o izbegavanju javnih veza.

-Maju ne poznajem, meni ona ništa nije rekla niti me uvredila, ali mi smeta što je on dozvolio da ga toliko vređa i ponižava, to ne mogu da shvatim. Sad vidim da su se umirili. Tu je uz njega, brani ga. Ne mogu ništa tu, ako se ona njemu sviđa i ako je takva sudbina, oni će biti zajedno. Ako je njegov izbor, to ću prihvatiti. Ovo sa njom mu nije trebalo, ljuta sam, Asmin mi je obećao da neće ulaziti u veze, da neće imati ništa javno - istakla je Mevlida

