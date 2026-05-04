Svet jugoslovenskog filma potresla je vest o iznenadnoj smrti Rialde Kadrić Šebek, poznatije kao Bobina Marija iz serijala Žikina dinastija, koja je preminula pre pet godina u 57. godini života dok je šetala ulicama Atine.

Uzrok njene smrti bio je srčani udar, a tužna vest je izazvala tugu među kolegama i fanovima koji je i dalje pamte po nezaboravnoj ulozi iz detinjstva. Iako je rano stekla popularnost, tokom devedesetih se povukla iz javnog života. Svoj privatni život nastavila je u inostranstvu, najpre u Londonu, a potom u Grčkoj, daleko od medijske pažnje.

Tragična sudbina Rialde nije se zaustavila na njoj budući da je i njena majka takođe iznenada preminula od srčanog udara, 16. januara 1991. godine u Beogradu, takođe dok je bila na ulici.

Budući da je Rialda tada boravila u Londonu, nije mogla da doputuje kući zbog zatvorenih aerodroma, što ju je dotuklo. Ovaj događaj duboko ju je pogodio i uticao na odluku da izgradi život van Srbije, u inostranstvu.

- Uvek je govorila da je smrt njene majke bila jedna od najvećih tragedija njenog života, koja joj je promenila sve planove i život - rekao je Rialdin blizak prijatelj nakon njene smrti.

