Maja Marinović i Asmin Durdžić ponovo su bili u centru pažnje, nakon što je ispod prekrivača ponovo usledila tuča ljubavnika.

Ovaj snimak njihovog sukoba postao je viralan na društvenim mrežama, a sudeći po onome što se vidi, jako je uznemirio ukućane.

Naime, njih dvoje su završili ispod pokrivača, ali su se u jednom momentu žestoko posvađali pa je on rešio da se fizički obračuna sa starletom.

Nakon što su ukućani ustali i pokušali da reaguju, Maja je iskočila ispod pokrivača i krenula da urla na Asmina.

- Šta nije jasno? Zato što ja tako kažem - objašnjavala mu je nešto starleta.

Nije prvi put

Podsećanja radi, Maja Marinković i Asmin Durdžić postali su glavna tema ne samo u regionu, već i u inostranstvu, nakon žestokog sukoba u rijalitiju Elita 9.

Do stravičnog incidenta je došlo kada je u naletu besa Asmin Durdžić uhvatio Maju Marinković za glavu, a starleta mu je tom prilikom izbila zube i počela da doziva pomoć.

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama i izazvao lavinu reakcija.

Turski mediji su zgroženi nasiljem, te navode da su u srpskom programu kamere zabeležile trenutak kako "muškarac napada ženu dok je spavala u njegovom krevetu".

Španski portali su bili oštri, te su ceo događaj opisali kao "haotičnu scenu u srpskom rijalitiju", ističući da je obezbeđenje moralo brzo da interveniše kako bi sprečilo dalju eskalaciju.

- Potpuni haos u srpskom rijalitiju Elita. Jedan učesnik je gušio učesnicu, reagovalo je obezbeđenje - stoji u objavama na njihovim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama.

BONUS VIDEO: