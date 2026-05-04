Jedanaest osoba povređeno je jutros u sudaru autobusa i automobila kod Đurinaca.

Prema nezvaničnim saznanjima Blica, deset osoba je zadobilo lakše povrede, dok je devojka (20) zadobila teške povrede.

Svi povređeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar.

U saobraćajnoj nesreći je učestvovao autobus koji je prevozio radnike, navodi se.

Sudari automobila i autobusa

Slične saobraćajne nesreće sa većim brojem povređenih dogodile su se na srpskim putevima u prethodnom periodu.

Podsetimo, u januaru ove godine, na Smederevskom putu u Boleču je u sudaru automobila i autobusa jedna osoba poginula, a osam osoba je povređeno. Vozač i sedam putnika iz autobusa su povređeni i prevezeni u bolnicu. Na licu mesta je poginuo vozač automobila.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u januaru 2025. godine kod Umke život su izgubile dve osobe, a 56 ih je povređeno.

Do sudara je došlo oko 6 i 20 na Obrenovačkom putu, između Umke i Ostružnice, kada su se sudarili autobusi "Laste" i "Šemić tursa"

U julu iste godine, u sudaru gradskog autobusa i automobila u ulici Jovana Subotića u Novom Sadu povređeno je deset osoba.

Od danas kampanja "U kola bez alkohola" Podsetimo, Agencija za bezbednost saobraćaja danas pokreće ovogodišnju kampanju “U kola bez alkohola", koja se sprovodi pod sloganom ''Na putu do nule sa nula promila'', a kojom nastavlja da promoviše kako alkohol i vožnja nikada ne idu zajedno i da ukazuje na posledice poštovanja tog pravila.

BONUS VIDEO