Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koje je predsednik Srbije najavio pre više od mesec dana, glavna su tema svih političkih dijaloga koji se vode. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u svom subotnjem obraćanju istakao da je moguće da izbori budu održani u julu, ali da ne odbacuje mogućnost da glasači izađu na birališta u oktobru ili novembru.

On je dodao i da se izbori "ne raspisuju kada se neko brčka", već kada državi to odgovara!

"Mnogi ljudi idu na godišnje, neki ne idu u tom trenutku, neki idu i u septembru, oktobru, novembru, ali mnogi ne idu. Ne raspisuju se izbori po tome kad se neko brčka, već kad državi najviše odgovara," kazao je predsednik Vučić.

Analitičatri ocenjuju za Kurir da su obe opcije trenutno i dalje otvorene, ali da će konačno rešenje zavisti i od međunarodnih prilika, ali pre svega od interesa države Srbije!

Analitičar Stefan Srbljanović govori za Kurir da je termin izbora u Srbiji pitanje koje prevazilazi stranačke i oslanja isključivo na državne interese.

"Što se tiče termina izbora tiče, siguran sam da za vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS), iako smo do sada imali prilike da vidimo da su "naprednjaci# uvek spremni za izbore i proveru narodne volje, u ovom trenutku pre svega jedno državno pitanje. Predsednik Srbije Vučić jasno je stavio do znanja da ne gleda političke rejtinge SNS koji jesu u stalnom porastu i prednosti nad svima drugima, već će se na izbore izlaziti onog trenutka kada bude postojala sigurnost da spoljonopolitička situacija u svetu, koja je trenutno vrlo komplikovana, neće ugroziti dalji napredak zemlje," ocenjuje Srbljanović i dodaje:

"Iako je za neke to čisto samo političko pitanje, očigledno je da je za SNS i Vučiča to pitanje nacionalnog značaja. Ukoliko se na birališta bude izazilo tokom leta, onda ćemo ranije dobiti novu Vladu, ali moram da naglasim još jedom da je ta odluka stvar isključivo procene zaštite državnih i nacionalnih interesa.

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku kaže da se po njegovom mišljenju, kada je reč o terminu izbora, dilema između jula i jeseni svodi se na izbor između korišćenja trenutne političke situacije i čekanja stabilnijeg okruženja.

"Argumenti za jul uglavnom idu u pravcu toga da se iskoristi ono što trenutno odgovara vlasti, bilo da je reč o odnosu snaga, slabijoj organizovanosti opozicije ili temama koje dominiraju u javnosti. Letnji termin znači i kraću kampanju, kao i period godišnjih odmora, što može uticati na manju izlaznost, a to često više odgovara biračima koji su sigurniji i disciplinovaniji. Sa druge strane, jesen daje više vremena svima, i vlasti i opoziciji. Kampanja je duža, birači su fokusiraniji, a političke poruke imaju više prostora. Takođe, postoji mogućnost da se tenzije smire i da se teme jasnije definišu. Ipak, rizik za vlast je što se situacija u međuvremenu može promeniti, i politički i ekonomski," govori Đurić.

On ocenjuje da bi na termin izbora trebalo da utiču faktori kao što su izborni uslovi i opšta politička stabilnost, kako bi rezultati imali pun legitimitet, ali da u praksi najčešće presudi procena onih koji izbore raspisuju.

"U ovom trenutku, bez uvida u interne procene, obe opcije su otvorene. Ipak, ako postoji procena da sadašnja situacija više odgovara nego što bi to bio slučaj za nekoliko meseci, jul deluje kao realnija opcija. Ako se, pak, računa na dodatno učvršćivanje pozicije, jesen može biti logičan izbor," smatra Đurić.

