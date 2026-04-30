Regionalna trap scena dobila je novi veliki projekat. Relja Torinno, pevač, tekstopisac i jedan od osnivača izdavačke kuće Generacija Zed, objavio je album simboličnog naziva „Ljudi su opet na Mesecu“, i to, verovali ili ne, baš u trenutku kada svet ponovo gleda ka Mesecu.

Album je zvanično najavljen kao projekat sa osam pesama i snažnom ličnom pričom, a sam Relja je poručio da se „stari Relja vraća“, što su fanovi odmah protumačili kao povratak sirovijem i iskrenijem zvuku .

Ljubav, raskid i bivša na albumu?!

Posebnu pažnju javnosti izazvala su gostovanja. Na albumu se pojavljuje i njegova bivša devojka, popularna pevačica i influenserka Teodora Popovska, sa kojom je Relja bio u vezi donedavno.

Njihov odnos već mesecima puni medijske stupce, a fanovi sada spekulišu o tome da li su emocije pretočene u stihove ili je u pitanju čisto profesionalna saradnja posle burnog raskida?

Da stvar bude još zanimljivija, na projektu se pojavljuje i legendarni glumac Srđan Žika Todorović, što je potpuno neočekivan spoj muzike i filma.

Internet je već preplavljen komentarima: „Relja zna nešto što mi ne znamo“ i „Ovo nije slučajno“.

Da li je već “video budućnost”?

Ovo nije prvi put da fanovi pripisuju Relji „proročanske“ stihove.

Sada se mnogi pitaju da li je i ovaj put slučajnost… ili Relja zaista ima osećaj za ono što dolazi.

