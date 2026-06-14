U Fruškogorskoj ulici u Futogu došlo je do nezgode kada je usled jakog nevremena drvo palo na napojnu mrežu.

Prilikom pada, pokidane su žice i oštećeno jedno vozilo.

Vatrogasci i policija su na terenu.

Cela ulica je blokirana.

Poplava na Telepu

Jaka kiša praćena gradom pogodila je prigradska mesta i delove Novog Sada.

U naselju Telep u Novom Sadu ulice su potpuno potopljene.

Trenutno je u nekim delovima grada otežan saobraćaj zbog veće količine vode koja se nalazi na kolovozu.

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