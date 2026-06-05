Mlada muzička zvezda Teodora Popovska ponovo je stala pred naše kamere uoči predstojećeg Music Week festivala, gde obećava "smak sveta" i nastup koji će pomeriti sve granice. U iskrenom razgovoru za Alo, Teodora se osvrnula na pripreme za spektakl, ali i na surovu realnost iza kulisa domaće estrade. Takođe, pevačica je prvi put direktno odgovorila na komentare da pokušava da oživi stari pravac i estetiku koju je pokrenula njena koleginica Breskvica.

Šta očekujemo od nastupa na Music Week-u i da li si počastvovana što si pozvana?



- Naravno da sam počastvovana. Očekujemo – mislim, vi očekujete, a ja znam – bukvalno smak sveta. To mi je malo i koncept nastupa, to je malo i moja pesma, tako da biće svega. Smišljeni su i autfiti i sve je plaćeno, nisam kao neke koleginice, koje ne plate dizajnerima.

Čitam komentare po TikToku i u nekim tim dance rutinama koje si snimala, video sam komentar da pokušavaš da oživiš onaj pravac koji je zapravo Breskvica pokrenula – taj momenat vizuala i estetike. Pišu da je kopiraš pošto je ona otišla u folk, pa ti dolaziš na njeno mesto. Koliko tu ima istine?



- Isti producent nam radi muziku, Relja nam je radio, mislim na tu staru eru Breskvice. Tako da ne, mislim da meni ništa nije slično. Lično sam sam bila fan Breskvice kad sam imala 15-16 godina. Tada sam imala pirsing (tata mi doduše nije dao da bude pravi), imala sam crnu kosu i volela sam tu njenu estetiku iz tog perioda, recimo oko pesme Hellboy. Taj fazon mi se baš sviđao, ali mislim da nemamo sličnosti što se muzike tiče.

Breskvica je u jednom intervjuu spominjala knjigu, odnosno svesku manifestacije. Da li si ti to ikada pisala?





- Pisala sam, to je baš popularno na TikToku i probala sam jednom. To funkcioniše tako što pišeš kao da nešto već imaš. Recimo, ako hoću hit, napisaću: "Ja imam hit" 50 puta, i onda samu sebe ubediš u to i prizoveš ga. Zapravo, ja sam pisala... To je bilo u momentu, pre jedno četiri godine, kad su pale sve društvene mreže na ceo dan. Ja sam tada manifestovala da će meni Relja – pošto smo tada bili u nekoj fazi muvanja, da mi se javi na mejl, jer mi je mejl stajao u opisu profila. Pisala sam: "Relja mi se javio na mejl." Nije se javio na mejl - izjavila je Teodora za Alo.