Naša glumica, Nevena Vukeš, udata je za hrvatskog muzičara Marka Vukeša, sa kojim ima dvoje dece.

Žive u skladnom braku i jedno drugom najveća su podrška i oslonac, što su pokazali u svom serijalu "Naš novi početak", koji su snimili nakon što su izgubili svoj dom u zemljotresu koji je pogodio Hrvatsku pre dve godine.

Njih dvoje su mesecima živeli u kontejneru koji im je dodelila opština Marija Bistrica. Na svom Jutjub kanalu, prikazali su kako su uredili svojih 12 kvadrata, kao i sve oko kontejnera, dok su u svemu tome ostali pozitivni i nasmejani.

Ipak, par je nakon toga krenuo da gradi svoj novi porodični dom.

- Reč je o montažnoj kući. Gradimo je sami, uz pomoć Boga i bližnjih. Lepo je raditi s drvetom, ali treba imati puno strpljenja i veštine. Nadamo se da ćemo na proleće moći da se preselimo - pričala je glumica.

- Prihvatili smo svoj privremeni dom, kontejner koji nam je opština dodelila nedelju dana nakon zemljotresa. Statičar koji nam je izdao crvenu oznaku i rešenje da kuća više nije za stanovanje, nego je treba srušiti, savetovao nam je da razmislimo o drugoj lokaciji za novu kuću jer je obližnje brdo počelo da se urušava. To nas je podstaklo na brzo delovanje pa smo prošlog leta počeli da gradimo novu kuću - objasnila je tada Nevena.

- Moji roditelji su živeli u ljubavi i takvu porodicu sam i ja želela da oformim. Isto je i sa Markom. Brak i porodica koja postajete, taj samo vaš mali hram koji gradite, treba da čuvate bezuslovnom ljubavlju, slušanjem i razumevanjem. To je novi put za nas, iako se ništa posebno ne menja u našim životima. Jedino što taj osećaj odgovornosti jača, sada prema nama samima, a sutra i prema našoj deci - ispričala je glumica za “Gloriju”.

Podsetimo, Nevena Vukeš se nedavno porodila, a trudnoću je od javnosti uspela da sakrije čak pet meseci.

