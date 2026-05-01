U najkraćem, to je najnovije upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Žutim meteoalarm na snazi je 1. maja u celoj zemlji zbog niskih temperatura, odnosno prizemnog mraza.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo vreme nas očekuje do kraja dana, ali i kakve vremenske prilike ćemo u zemlji imati tokom 1. maja i prvomajskog uranka.

Sudeći prema njihovoj najnovijoj prognozi, svima koji se odluče da isti provedu u prirodi biće potrebna toplija odeća.

Kako piše RHMZ, do kraja dana u većini krajeva vedro ili malo oblačno, osim na jugoistoku i istoku Srbije gde će se zadržati umereno do prtežno oblačno, ali bez padavina. U toku noći i u ovim predelima predviđa se delimično smanjenje oblačnosti.

U drugom delu noći hladno i pred jutro očekuje se mestimično niska oblačnost i pojava magle, pretežno u južnim, centralnim i istočnim oblastima. Vetar u slabljenju i slab do umeren severni i sevroistočni.

Tokom prvomajskog uranka hladno i suvo sa prizemnim mrazevima

U petak (01.05.) ujutro u većem delu Srbije vedro i hladno uz slab (prizemni) mraz. Niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, očekuju se pretežno u oblasti od jugozapadne Srbije, preko zapadnog Pomoravlja sve do istoka i jugoistoka zemlje. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo.

Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo na pojedinim lokalitetima istočne, centralne i južne Srbije. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od -1 do 5 °S, a najviša od 13 °S na jugu do 19 °S na severozapadu Srbije.

Za vikend (02 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće sredinom dana i posle podne u centralnoj i južnoj Srbiji, uglavnom u subotu. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega. Zadržaće se rizik od prizemnih mrazeva, ali uz manju čestinu pojave u odnosu na petak (01.05.).

Dnevne temperature u porastu - za vikend od 17 do 24 °S, a početkom sledeće sedmice uz sunčano vreme od 23 do 27 °S. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom prognozira se nakon srede (06.05.).

Na području Beograda dnevne temperature u petak (01.05.) oko 17 °S, za dane vikenda (02 - 03.05.) od 21 do 23 °S, a početkom sledeće sedmice (od 04.05.) uz sunčano vreme od 24 do 26 °S. Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak (01.05.), piše na kraju RHMZ prognoze vremena.