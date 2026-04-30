Era Ojdanić i Ljuba Aličić osamdesetih godina prošlog veka, bili su na turneji u Australji.



Tada je Ojdaniću stigla poruka da će u mrtvačkom sanduku biti vraćen u Srbiju, ako ne napusti Australiju u roku od 24 sata.

Pevač je odmah spakovao kofere i kupio kartu za Beograd, a tek na aerodoromu saznao je da iza svega stoji Ljuba Aličić.

- Bili smo na turneji u Australiji, Meho Puzić, Hanka Paldum, Ljuba, ma dosta kolega. Pevali smo u tada čuvenoj kafani "Romanija", tu su se okupljali naši ljudi. Svi su otišli u Srbiju, a Ljuba mi kaže: "Ajde brate da ostanemo još nedelju dana da uzmemo dobre pare" . Tako da smo tamo ostali samo on i ja, produžili smo još nedelju dana. Posle dve večeri tu se pojavile neke cure, traže autogram, druženje, zezanje... Prišla mi je jedna Makedonka, sedela sa je mnom i posle nekog vremena konobar mi donosi ceduljicu a na njoj piše - "Ojdaniću ako se budeš udvarao našim devojka, bićeš ubijen i vraćem u mrtvačkom sanduku. Imaš 24 sata da napustiš Australiju", i ja se odmah spakujem - pričao je jednom prilikom za Informer Era i nastavio:

- Ispričam Ljubi sve, promenim kartu i let. Tek kada sam sve to uradio i uzeo novu kartu, Ljuba mi kaže da je on pisao poruku na ceduljici, hteo je da se našali. Meni je već bilo muka i otišao sam. Ljubi je posle bio krivo, ostao je sam, ali uzeo je dobru lovu. Odrekao sam se para koje su trebale meni da pripadnu - rekao je Ojdanić.

Ojdanić se uprkos neslanoj šali, nije naljutio na kolegu.

- Nisam se naljutio, ali nisam hteo da ostanem kada mi je priznao da je on, iznervirao sam se - istakao je pevač.

