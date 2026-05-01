U objavi stoji:

"Srbija pobeđuje!"

Poruka stiže nakon nedavne izjave predsednika u kojoj je govorio o jednakosti među građanima i važnosti napretka Srbije.

Predsednik Vučić istakao je da su za njega svi građani isti, i đaci i studenti, ali i bake i deke, majke i očevi.

- Ja hoću da pobeđuje Srbija, da svi pobeđuju, a ne samo studenti. A što se tiče ovih kmetskih duša, što traže da Evropa ukine sredstva Srbiji, to rade samo da bi izlečili svoje lične frustracije. Ali to više govori o njima nego o bilo kome drugom. Takvima koji su se u dijaspori tako pokazali, verujem da naš narod nikada neće verovati - naglasio je predsednik.

Naglašava da je u prednosti nad Đokićem zbog odgovornosti i posvećenosti.

- On je u prednosti zbog iskustva, ima više godina nego ja. Nadam se da ćemo imati listu kandidata koji će biti mlađi, sa više entuzijazma i energije, i odgovornosti. Nisu tu godine presudne, ja sam tu napravio malu šalu. Naši argumenti su uvek planovi i programi, briga o Srbiji i ljudima. Srbija pobeđuje, vidimo se - rekao je on na kraju obraćanja.

BONUS VIDEO