OVAN

POSAO: Tokom dana možete uspostaviti nove i značajne poslovne kontakte koji će vam kasnije biti od velike koristi. Potrudite se da ostavite što bolji utisak i pokažete svoju profesionalnost. Važno je da budete sigurni u sebe i jasni u komunikaciji. Ne propustite priliku da se dodatno istaknete među saradnicima. Dobar nastup može vam otvoriti nova vrata.

LJUBAV: Odlučili ste da uplovite u ozbiljniji odnos sa osobom do koje vam je stalo. Verujete da je to pravi korak ka emotivnoj stabilnosti i sreći. Spremni ste da se potpuno posvetite i uložite trud u odnos. Vaša očekivanja su velika, ali i realna. Partner će ceniti vašu iskrenost i posvećenost.

ZDRAVLJE: Moguća je pojačana napetost i nervoza tokom dana. Važno je da pronađete način da se opustite i rasteretite. Pred vama je period u kojem bi trebalo više da brinete o svom zdravlju. Redovne kontrole kod lekara bi bile od velike koristi. Ne ignorišite signale koje vam telo šalje.

BIK

POSAO: Niste zadovoljni rezultatima koje ste postigli i to vas dodatno opterećuje. Osećaj razočaranja može uticati na vašu motivaciju. Pred vama je izazovan dan na poslovnom planu. Pokušajte da ne donosite nagle odluke. Strpljenje će vam pomoći da prebrodite ovaj period.

LJUBAV: Na emotivnom planu trenutno nema većih promena. Nalazite se u fazi preispitivanja i unutrašnjih dilema. Dajte sebi vremena da razjasnite šta zaista želite. Uskoro vas očekuju nova dešavanja. Budite otvoreni za promene koje dolaze.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na nivo holesterola i opšte stanje organizma. Mogući su problemi sa cirkulacijom i jetrom. Važno je da se konsultujete sa lekarom. Uvedite zdravije navike u svakodnevni život. Pravilna ishrana može napraviti veliku razliku.

BLIZANCI

POSAO: Pred vama je opušteniji dan bez većih obaveza. Imaćete više slobodnog vremena za sebe. Iskoristite ga za aktivnosti koje vas ispunjavaju. Posvetite se hobijima ili druženju sa bliskim ljudima. Dan vam donosi mentalni predah.

LJUBAV: Nalazite se između dve osobe koje vam privlače pažnju. Niste sigurni kome da pružite šansu. Ova situacija vas može učiniti neodlučnim. Potrebno je da slušate svoj unutrašnji osećaj. Vreme će pokazati ko vam zaista odgovara.

ZDRAVLJE: Postoji mogućnost respiratornih tegoba. Organizam vam je osetljiviji nego inače. Pokušajte da izbegavate alergene i hladnoću. Vodite računa o imunitetu. Topli napici i odmor će vam prijati.

RAK

POSAO: Očekuje vas mirna i stabilna radna atmosfera. Ne bi trebalo da imate veće probleme tokom dana. Bićete fokusirani i efikasni. Pred vama je produktivan period. Zadovoljstvo obavljenim poslom neće izostati.

LJUBAV: Na pomolu je novo poznanstvo koje može prerasti u nešto više. Osoba koju upoznajete uložiće trud da vas osvoji. Moguće su pozitivne promene na emotivnom planu. Otvorite se za nova iskustva. Prijatna iznenađenja su pred vama.

ZDRAVLJE: Stomačni problemi mogu biti izraženiji. Izbegavajte tešku i masnu hranu. Obratite pažnju na način ishrane. Uvedite zdravije navike. Organizam će vam biti zahvalan.

LAV

POSAO: Dan vam donosi povoljne okolnosti na poslu. Ako vam zatreba pomoć, dobićete je bez problema. Imaćete podršku okoline. Sreća je na vašoj strani. Iskoristite prilike koje vam se nude.

LJUBAV: Počinju da se javljaju emocije prema osobi iz prijateljskog okruženja. Osećate zbunjenost zbog promena u osećanjima. Ipak, spremni ste da rizikujete zbog ljubavi. Pred vama je zanimljiv emotivni period. Vaše srce vodi glavnu reč.

ZDRAVLJE: Moguć je pad imuniteta. Bićete podložni infekcijama i umoru. Povećajte unos vitamina i odmorite se. Obratite pažnju na svoje telo. Prevencija je sada najvažnija.

DEVICA

POSAO: Informacije koje danas dobijete mogu vam biti veoma korisne. Važno je da ih pravilno iskoristite. Očekuju vas nova poslovna dešavanja. Budite spremni na promene. Vaša snalažljivost dolazi do izražaja.

LJUBAV: Flert i zanimljivi susreti obeležiće ovaj period. Posebno vas može privući jedna komunikativna osoba. Pred vama su emotivne promene. Osetićete uzbuđenje i novu energiju. Ljubav vam donosi osmeh.

ZDRAVLJE: Izbegavajte alkohol i loše navike. Potrudite se da vodite zdraviji život. Moguće su manje oscilacije u zdravstvenom stanju. Važno je da se disciplinujete. Briga o sebi treba da vam bude prioritet.

VAGA

POSAO: Očekuje vas veoma uspešan dan na poslu. Imaćete priliku da pokažete svoje sposobnosti. Predstavićete se u najboljem svetlu. Vaš trud će biti primećen. Iskoristite šansu koja vam se pruža.

LJUBAV: Jedna šarmantna i komunikativna osoba želi da vam se približi. Pred vama je prijatna atmosfera u ljubavi. Moguće je novo poznanstvo. Osećaćete se poželjno. Uživajte u pažnji koju dobijate.

ZDRAVLJE: Imate dovoljno energije za sve obaveze. Fizička aktivnost će vam posebno prijati. Posvetite se sportu. Osećaćete se snažno i motivisano. Vaše zdravlje je u dobrom stanju.

ŠKORPIJA

POSAO: Potrebno vam je vreme da sagledate situaciju iz drugog ugla. Napravite distancu i analizirajte sve što se dešava. Nemojte odustajati od svojih ciljeva. Vaša upornost će se isplatiti. Rešenja su bliža nego što mislite.

LJUBAV: Emotivno niste potpuno ispunjeni. Iako pokušavate da to sakrijete, nezadovoljstvo je prisutno. Potrebno vam je vreme da pronađete pravu osobu. Ne žurite sa odlukama. Ljubav će doći u pravom trenutku.

ZDRAVLJE: Problemi sa snom mogu vas opteretiti. Izbegavajte stres i napetost. Pronađite način da se opustite. Odmor vam je neophodan. Posvetite više pažnje sebi.

STRELAC

POSAO: Pred vama su pozitivne promene u finansijama. Moguće su nove prilike za zaradu. Očekuju vas zanimljiva dešavanja. Iskoristite šanse koje vam se nude. Vaša energija vodi vas ka uspehu.

LJUBAV: Ulazite u zanimljivu komunikaciju sa osobom iz drugog mesta. Postoji mogućnost veze na daljinu. Važno je da pokažete iskrenost. Emocije se polako razvijaju. Ova priča može imati potencijal.

ZDRAVLJE: Problemi sa cirkulacijom mogu se pojaviti. Dan nije najpovoljniji za zdravlje. Moguće su razne tegobe. Vodite računa o svom telu. Ne preterujte sa naporima.

JARAC

POSAO: Potrebno je da budete spremni na kompromis. Ne može uvek sve biti po vašem. Uvažite mišljenje saradnika. Timski rad je ključ uspeha. Fleksibilnost će vam doneti bolje rezultate.

LJUBAV: Na emotivnom planu vlada stabilnost. Nema velikih promena. Uživajte u odnosu sa partnerom. Pred vama je miran period. Ljubav vam donosi sigurnost.

ZDRAVLJE: Mogući su manji problemi sa prehladom. Obratite pažnju na sinuse. Pad imuniteta je moguć. Ojačajte organizam. Preventiva je najvažnija.

VODOLIJA

POSAO: Razmišljate o finansijskim obavezama koje vas opterećuju. To vam stvara dodatni stres. Potrebno je bolje planiranje troškova. Organizacija će vam pomoći. Postavite prioritete.

LJUBAV: Niste sigurni u svoja osećanja. Potrebno vam je vreme za razmišljanje. Ne žurite sa odlukama. Posvetite se sebi. Ljubav će doći kada budete spremni.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa štitnom žlezdom. Osetljivi ste u ovom periodu. Redovne kontrole su neophodne. Obratite pažnju na ishranu. Briga o zdravlju je prioritet.

RIBE

POSAO: Koncentracija vam nije na zavidnom nivou. Misli vam često lutaju. Posao vam trenutno nije u prvom planu. Fokusirani ste na privatne stvari. Pokušajte da se bolje organizujete.

LJUBAV: Ako ste povređeni, važno je da to ne potiskujete. Razgovor sa partnerom je ključan. Ne ostavljajte probleme po strani. Ako ste slobodni, nije pravi trenutak za novu vezu. Dajte sebi vremena.

ZDRAVLJE: Moguća je vrtoglavica i pad energije. Nizak pritisak može praviti smetnje. Važno je da unosite dovoljno tečnosti. Odmorite se kada osetite umor. Slušajte potrebe svog tela.