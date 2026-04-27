Glumica Nevena Vukeš porodila se 25. aprila i rodila devojčicu kojoj je sa suprugom, hrvatskim pevačem Markom, dala ime Sofija.

Poznati inače par već ima sina Teodora koji ima četiri godine.

Marko je otkrio kako su Nevena i on doneli odluku o imenu ćerke.

- Razmišljali smo o imenima, gledali kalendare i izabrali ime Sofija, koje znači mudrost. Posebno nas je dirnulo - rekao je Marko hrvatsku "Gloriu".

- Teodor je već bio u prvoj poseti sestrici i bio je neobično miran. Pažljivo ju je promatrao, tiho joj pričao i nežno je pomilovao po ručicama. Kad smo ostali nasamo, imao je puno pitanja. Najviše ga je zanimalo kako je Sofija izašla iz stomaka - otkrila je glumica, koja je trudnoću od javnosti uspela da sakrije čak pet meseci.

Inače, ime Sofija proglašeno je za najlepše ime na svetu.

Podsetimo, Nevena Vukeš i njen suprug mesecima su živeli u kontejneru koji im je dodelila opština Marija Bistrica.

