Željko Samardžić odbio veliki hit koji je posle snimila Ana Bekuta: Evo o kojoj pesmi je reč

Tokom svojih karijera mnogi pevači propustili su šansu da snime pesmu koja je kasnije završila u rukama njihovih kolega i na kraju postala hit.

Tako je veliki hit Ane Bekute bio ponuđen Željku Samardžiću koji je ipak odlučio da ga ne snimi, a u Bekutinim rukama postao je jedna od pesama koje su joj obeležile karijeru.

Željko je priznao da se pokajao jer je odbio pomenutu numeru koja je danas nezaobilazna na kafanskom repertoaru gotovo svih pevača.

- U opciji je bila pesma "Zlatiborske zore", a Ana je bila dobila jednu baladu koju sam zamenio - rekao je Željko jednom prilikom za domaće medije.

Podsetimo, Marina Tucaković je zajedno sa njenim suprugom Futom, Samardžića proslavila pesmom "Sipajte mi još jedan viski", a kasnije i hitovima "Grlica", "Slutim", "Da me nije", koji se smatraju najlepšim pesmama koje mu je Tucakovićeva napisala.

- Marina je znala neke naše razgovore vešto da pretoči u tekstove mojih najlepših pesama. "Sipajte mi još jedan viski" još od kad je objavljena zovem svojom "ličnom kartom". Nastala u vreme koje je smrdelo na barut i benzin iz plastične flaše koka kole sa ugla ulice... Jako davno, ali još uvek se sluša i voli. To je valjda dokaz vrednosti - izjavio je svojevremeno Željko.

