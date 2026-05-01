Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa policijom u Požarevcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. S. (17) iz Niša, zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

Takođe, policija će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, podneti krivičnu prijavu protiv jednog šesnaestogodišnjaka iz Niša, osumnjičenog da je počinio isto krivično delo.

Oni se sumnjiče da su preksinoć u Nišu ušli u otklјučan „folksvagen“ u kojem su bili klјučevi, startovali ga, a potom se odvezli do Velikog Gradišta gde ih je policijska patrola pronašla i zaustavila.

D. S. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu, dok će protiv šesnaestogodišnjaka krivična prijava, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, biti podneta u redovnom postupku.