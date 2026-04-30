Voditeljka i bivša učesnica rijaliti programa Luna Đogani podelila je sa svojim pratiocima srećne vesti!

Luna je otkrila da njena tetka, Gagijeva sestra Nađa, danas slavi rođendan, zbog čega su se okupili najbliži članovi porodice, a čestitke su se samo nizale.

- Srećan rođendan, tetka! - napisala je Luna uz objavu i označila Nađu.

Na snimku koji je objavila vidi se bogato pripremljena trpeza sa mnoštvom đakonija, a po svemu sudeći, porodično okupljanje proteklo je u toploj i veseloj atmosferi.

Podsetimo, Luna je nedavno proslavila 30. rođendan, a na spisku zvanica nisu se našli Đole i Vesna Đogani.

- Nisu pozvali, da. Sin je bio, Adriano, kao predstavnik porodice, poziv za nas od Lune nije stigao, nema ni potrebe, sve okej. Molim vas, neka druga tema - rekla je Vesna Đogani.

Inače, Luna je otkrila zašto ih nije pozvala.

- Videla sam da su komentarisali. Prosto, zvala sam samo svoje najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, koji su tu u mom životu. Mi se baš retko viđamo iako nismo u lošim odnosima, naprotiv, u dobrim smo odnosima. Viđamo se u toj porodičnoj kući, to smo rekli već sto puta - istakla je Luna, pa otkrila da je njihov sin Adriano bio pozvan.

- Adriano je bio pozvan i došao je, hvala mu na tome. On je mene zvao na njegov 18. rođendan, tako da sam uzvratila poziv. Sa Adrianom se više viđam. To mi je i logičnije, mi smo ta ekipa dece. Prosto, sa Vesnom i Đoletom se stvarno ne čujem i ne viđam svakodnevno, a Adriano je često tu u Zemunu, kad smo kod tetke viđamo ga i družimo se sa njim, volimo ga, tako da nije da nisu pozvani, nego, tu je bilo samo mojih tridesetak ljudi sa kojim sam u kontaktu svakodnevno i to je to, zaista nije ništa drugo - rekla je Luna Đogani u emisiji "Amidži šou".

