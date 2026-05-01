Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo".

Uoči njegovog dolaska, slike i snimci prikazuju veliki broj građana koji su se pojavili da dočekaju predsednika. Ceremonija otvaranja počinje u 10 časova u ulici Braće Jovanovića 103a u Pančevu.

Prethodno, predsednik Srbije izjavio je juče da će uskoro posetiti Azerbejdžan, a nakon toga Kinu i naglasio da veruje da će tokom te najznačajnije posete u karijeri, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo grajana Srbije.

"Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri Kini", kazao je Vučić gostujići na TV Pink.

Predsednik je dodao da će upravo zbog te posete mnogo delegacija otputovati u Kinu.

"Od ministarke privrede koja je tamo već provela desetak dana mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije", kazao je Vučić.

