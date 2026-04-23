Kako pišu nemački mediji, preminuli igrač lutrije iz nemačke pokrajine Falačkog-Porajnja, na jugozapadu te zemlje, osvojio je više od 700.000 evra (82.110.000 dinara) u Evrodžekpotu. Kako je objavio pružalac usluga Loto24, muškarac iz okruga Vestervald osvojio je otprilike 703.600 evra (82.532.280 dinara) u izvlačenju 10. marta.

Predao listić pre smrti

Ovaj neobičan slučaj omogućen je aktivnom pretplatom na lutriju, kako je objasnio pružalac usluga. Prema njihovim rečima, muškarac je predao dobitni listić dok je još bio živ, a on je ostao važeći i nakon njegove smrti. Dobitak je ostvario u periodu u kojem je pretplata još uvek bila aktivna.

Ko ima korist od dobitka? Prema rečima kompanije, pravna situacija je jasna: dobitak postaje deo imovine i prelazi na naslednike. Postupak revizije sada je završen, a iznos će biti isplaćen udovici.

U lutriji Evrodžekpot, igrači biraju pet brojeva od 50, plus dva dopunska broja. Lutrija se igra u nekoliko evropskih zemalja, a izvlačenje se održava dva puta nedeljno, prenosi fenix magazin.