Pevačica i voditeljka Ana Sević danas živi život iz snova u elitnom naselju na Bežanijskoj kosi, često putuje na egzotične destinacije i uživa u skladnom braku sa suprugom Danijelom Nedeljkovićem.

Ipak, iako danas vozi automobile koji oduzimaju dah, njeno detinjstvo obeležila je velika praznina i potresna porodična priča.

Njih dvoje poseduju vozni park čija se ukupna vrednost procenjuje na čak 400.000 evra.

Luksuzni četvorotočkaši simbol su prestiža, a u garaži se posebno izdvaja Mercedes G klase, čija cena može dostići oko 250.000 evra, u zavisnosti od opreme.

Pored ovog moćnog terenca, par ima i luksuzni električni model Mercedes EQS 580, za koji su izdvojili približno 150.000 evra.

Ana se sa porodicom nedavno preselila iz luksuznog stana u beogradskom naselju Šumice na još prestižniju lokaciju na Bežanijskoj kosi.

Vila u kojoj danas žive ima palme na krovu, dok terasa i pogled sa nje retko koga ostavljaju ravnodušnim.

Prostrana terasa na poslednjem spratu potpuno je u staklu i ukrašena palmama, a enterijer je uređen u krem, braon i crnim tonovima.

O odnosu sa bivši mužem i njegovom ženom

Podsetimo, Sevićeva i Daniel su u odličnim odnosima sa njenim bivšim mužem Darkom Lazićem i njegovom suprugom Katarinom.

Jednom prilikom je govorila o tome što se danas druži sa bivšim mužem i što je prisustvovala njegovom venčanju.

-Radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - istakla je ona, te dodala:

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku. Imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - zaključila je za Kurir.

