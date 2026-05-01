Ipak, mnogi prave istu grešku – uzmu prvo pakovanje sa police, a već nakon dan ili dva borovnice postanu gnjecave ili počnu da buđaju.

Ako želite da izbegnete bacanje hrane i nepotreban trošak, važno je da znate kako da prepoznate sveže borovnice već u prodavnici.

Najveći znak upozorenja: vlaga u pakovanju

Stručnjaci ističu da je prvi signal za uzbunu upravo vlaga. Ako primetite kapljice vode ili kondenzaciju unutar ambalaže, to znači da su stvoreni idealni uslovi za razvoj buđi.

Borovnice prirodno sadrže dosta vode, pa dodatna vlaga ubrzava njihovo kvarenje. Iako spolja mogu izgledati dobro, proces propadanja je često već počeo.

Izbegavajte buđ, čak i na jednoj bobici

Jedna plesniva borovnica može biti znak da je celo pakovanje kompromitovano. Bele ili sive „pahuljaste“ fleke ukazuju na početak razvoja buđi.

Čak i ako nisu sve bobice zahvaćene, takvo pakovanje neće dugo ostati sveže. U tom slučaju, najbolje je da ga zaobiđete i potražite drugo.

Ne mešajte buđ i prirodni zaštitni sloj

Važno je razlikovati buđ od prirodnog voštanog sloja koji borovnice imaju. Taj svetli, blago praškasti premaz je zapravo znak kvaliteta.

On štiti voće, smanjuje gubitak vlage i pomaže da borovnice duže ostanu sveže. Ako bobice nemaju taj sloj, moguće je da su već stare ili dodatno obrađene.

Kako prepoznati sveže borovnice?

Najbolje borovnice su čvrste, suve i elastične na dodir. Ne bi trebalo da budu lepljive ili mekane.

Kada otvorite pakovanje, bobice treba da budu odvojene, bez znakova vlage i raspadanja. Upravo su to najpouzdaniji pokazatelji svežine.

Pametan izbor u prodavnici može napraviti veliku razliku.

Sledeći put kada kupujete borovnice – pogledajte pažljivo pakovanje pre nego što ga stavite u korpu.