„Imamo dva nepotrebna izborna procesa koja koštaju oko 15 miliona evra, a, barem iz onoga što smo čuli od Aljbina Kurtija, poslaće nas na bar još dva ili tri izborna procesa. Ko god glasa za Kurtija, glasa za organizaciju još izbornih ciklusa“, rekao je Jašari.

Govoreći o sve izvesnijem povratku donedavne predsednice lažne države Vjose Osmani u DSK, ocenio je da je to „mač sa dve oštrice“.

On je naveo da je to dobra prilika da se vrati jedan deo biračkog tela, ali je upozorio da postoji i rizik u vidu razočaranja jednog dela biračkog tela ili moguće neslaganje unutar struktura DSK, koje su ostale lojalne stranci.

„U ime trenutnog sjaja Vjose Osmani ne treba da se oštećuju unutrašnje strukture DSK, jer to ima dugoročne posledice“, rekao je Jašari.

Lider Demokratskog saveza Kosova* Ljumir Abdidžiku izjavio je večeras, nakon sastanka sa doskorašnjom kosovskom* predsednicom Vjosom Osmani da je to bila prijateljska večera, navodeći da će uskoro imati dobre vesti.

Vršilac dužnosti predsednika Kosova* Aljbuljena Hadžiju danas je odredila 7. jun kao datum vanrednih parlamentarnih izbora.

