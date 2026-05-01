Maja Odžaklijevska je 12 puta stupala u brak, a svaki je doživeo krah.

Kako je jednom prilikom otkrila, razlozi zbog kojih su pucali njeni brakovi su uglavnom bili isti.

Naime, Maja Odžaklijevska je jednom prilikom govorila o neuspelim brakovima, te istakla da je do razvoda dolazilo jer nije mogla da podnese zvocanje.

- Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: "Stvari su ti ispred." Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: "Jedan se otegao, drugi se protegao" - svojevremeno je izjavila pevačica.

Oprostila se od karijere

Inače, Maja Odžaklijevska nedavno se oprostila od publike i karijere.

Pevačica dane u penziji provodi daleko od Beograda, u prirodi sa životinjama i njenim mezimcem, unukom Lukom, koji je njena velika radost, a kome je dijagnostikovan autizam.

- Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: "Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj". Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali - pričala je Maja za Informer.

