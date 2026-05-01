U toku emisije ''Gledanje snimaka'' Luka Vujović i Dača Virijević su se žestoko sukobili.

Sve je krenulo onog momenta kada se Virijević obratio voditeljki Ivani Šopić i tim komentarom potkačio Luku.

- Ivana, mene dira Luka sve vreme - rekao je Dača.

- J*baću ti mater, slomiću ti zube. Nisam dobro, nemoj da me provociraš - rekao je Luka.

- Psihijatrijska ustanova, pravo tamo idi - rekao je Dača.

- Što me provociraš? Hoćeš da ti pokažem ja moje pravo lice i da više nikad nikog ne komentarišeš? Ćutim ti godinu dana - rekao je Luka, pa dodao:

- Nemoj da mu je neko stao u odbranu - zapretio je.

"Žele da me ugase"

- Evo ja mu stajem u odbranu, ajde na mene kreni - rekla je Milena Kačavenda.

- Žele da me ugase, ali to se neće desiti. Luka ovo radi jer je video da je Asmin Durdžić danas krenuo na mene. On je rekao da je krao i da je tako zaradio za svoj stan, onda nema pravo da komentariše Staniju Dobrojević. Ovo njegovo ponašanje je takvo zato što je nezadovoljan totalno - rekao je Dača.

- Ne, ja sam nezadovoljan što balavac jedan spletkari meni i mojoj trudnoj verenici - rekao je Luka.

- Oni meni vređaju oca, majku i celu porodicu dok ja nikom nisam udarao na porodicu - odbrusio je Dača, a obezbeđenje je sve vreme bilo u blizini dva sukobljena cimera.

