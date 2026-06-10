Iskusni putnici ih uvek nose sa sobom, a većina ljudi nikada ne pomisli na njih.

Putovanje zvuči romantično samo dok ne provedete deset sati u vozu, autobusu ili automobilu bez dovoljno prostora, sna i udobnosti. Većina saveta svodi se na jastuk za vrat i flašu vode, ali postoje mnogo praktičnije sitnice koje zauzimaju malo mesta, koštaju svega nekoliko stotina dinara, a mogu potpuno da promene iskustvo putovanja.

Evo šest stvari koje iskusni putnici gotovo nikada ne zaboravljaju.

1. Kancelarijska štipaljka za zavese

Ako ste ikada putovali noćnim vozom, verovatno znate koliko nervira kada se zavesa stalno pomera ili propušta svetlost.

Obična kancelarijska štipaljka može da reši problem za nekoliko sekundi. Njome možete spojiti zavese, pričvrstiti ih za policu ili čak okačiti poruku „Ne uznemiravaj“.

Isti trik odlično funkcioniše i u hotelima kada želite da potpuno zamračite sobu.

2. Providna lepljiva traka

Možda zvuči neobično, ali mala rolna selotejpa može da bude pravo spasilačko sredstvo.

Može pomoći ako:

pukne kofer

punjač ispada iz utičnice

klima duva direktno u vas

želite privremeno da pričvrstite nešto u vozu ili hotelu

Mnogi iskusni putnici tvrde da je selotejp jedna od najkorisnijih stvari koje nose na put.

3. Vakuumska zip kesa

Većina ljudi je koristi za pakovanje garderobe, ali ona može imati još jednu zanimljivu namenu.

Ako je naduvate i zatvorite, dobićete improvizovani jastuk koji zauzima gotovo nimalo prostora. Kada vam više ne treba, jednostavno ispustite vazduh i vratite je u torbu.

Može poslužiti i kao oslonac za leđa ili noge tokom dugih putovanja.

4. Kapi za oči

Klima uređaji u vozovima, autobusima i avionima često isušuju oči više nego što mislimo.

Zbog toga mnogi putnici na kraju dana osećaju peckanje, zamor i neprijatan osećaj suvoće.

Veštačke suze ili hidratantne kapi za oči mogu da donesu trenutno olakšanje i zauzimaju minimalno prostora u torbi.

5. Sklopiva silikonska čaša

Ovaj praktičan dodatak sklapa se do veličine kreditne kartice.

Može da posluži za:

čaj ili kafu

instant nudle

voće

grickalice

Prednost je što ne morate da koristite plastične čaše za jednokratnu upotrebu, a lako staje u džep ili ranac.

6. Mali prenosivi ventilator

Ako ste se nekada vozili autobusom bez klime usred leta, znate koliko ovakva sitnica može da znači.

Mali ventilator na USB punjenje može:

rashladiti lice tokom vrućine

pomoći da lakše zaspite

ublažiti buku iz okoline

osušiti sitne stvari poput čarapa ili maramice

Najpraktičniji su modeli sa ugrađenom baterijom koji mogu da rade satima bez punjenja.

Bonus savet koji može da vam spase putovanje

Fotografišite sve karte, rezervacije i dokumenta i sačuvajte ih u telefonu, elektronskoj pošti ili omiljenoj aplikaciji.

Ako izgubite papirnu kartu ili vam telefon ostane bez baterije, mnogo lakše ćete dokazati rezervaciju ili pronaći potrebne podatke.

Na kraju, udobno putovanje ne zavisi od toga koliko stvari nosite sa sobom, već od toga koliko ste dobro pripremljeni. Ponekad upravo najjeftinije sitnice naprave najveću razliku između napornog puta i prijatnog putovanja.