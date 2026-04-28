Pevač Haris Džinović živi u luksuznoj vili na Senjaku, a impozantna nekretnina se prostire na velikom imanju i u svom sklopu ima bazen.

Nakon što se Melina preselila u Monako, a ćerka Đina u Španiju, u vili su ostali pevač i sin Kan, a danas je na njihovom imanju usnimljena ženska osoba.

Kako prenose domaći mediji, u pitanju je nepoznata žena koja je boravila na Harisovom imanju i koja je obavljala poslove u dvorištu. Ona je zalivala cveće i prala dvorište, zbog čega se pretpostavlja da je reč o osoblju koje je zaposleno kod Harisa i da je angažovana na kućnim i poslovima oko bašte.

Žena je sve vreme bila predana poslu i savesno je obavljala svoj zadatak.

Melina prešla u još luksuzniju vilu

Nakon razvoda od Harisa Džinovića Melina se udala za bogatog engleskog biznismena biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.

O njihovoj gala svadbi koja je održana na dve lokacije i dalje svi pričaju, a novopečeni mladenci živeće u stanu od 10 miliona evra, prenose domaći mediji.

Melina je i sa Harisom živela na visokoj nozi, a njihova kuća na Senjaku smatrala se jednom od najlepših. Pevač Haris Džinović se 2021. godine sa porodicom uselio u vilu na Senjaku koju je gradio od 2017. godine.

U ovaj objekat je, kako se pisalo, uložio oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pevač pričao javno.

U dvorištu kuće nalazi se ogroman bazen, u čijoj blizini je smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće se nalazi i muzički studio, tu je i ogromna terasa, a vila ima i zlatni lift.

