Nakon razvoda od Harisa Džinovića Melina se udala za bogatog engleskog biznismena biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.

O njihovoj gala svadbi koja je održana na dve lokacije i dalje svi pričaju, a novopečeni mladenci živeće u stanu od 10 miliona evra, prenose domaći mediji.

Melina je i sa Harisom živela na visokoj nozi, a njihova kuća na Senjaku smatrala se jednom od najlepših. Pevač Haris Džinović se 2021. godine sa porodicom uselio u vilu na Senjaku koju je gradio od 2017. godine.

U ovaj objekat je, kako se pisalo, uložio oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pevač pričao javno.

U dvorištu kuće nalazi se ogroman bazen, u čijoj blizini je smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće se nalazi i muzički studio, tu je i ogromna terasa, a vila ima i zlatni lift.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

