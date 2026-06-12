Ćerka modne kreatorke Meline Arnold, koja se nedavno udala za britanskog biznismena Džefrija Arnolda, i pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, privukla je veliku pažnju najnovijim fotografijama iz Barselone.

Mlada influenserka pozirala je na ulicama ovog španskog grada u upečatljivoj haljini koja je istakla njenu vitku figuru i modni stil.

Haris je nedavno otkrio da njegova ćerka studira u Barseloni, kao i da u budućnosti planira da se uda.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Đina uživa u životu punim plućima.

Ovoga puta objavila je fotografije iz luksuznog restorana, gde je veče provela u društvu prijateljice.

Kreacija koju je odabrala za izlazak nikoga nije ostavila ravnodušnim. Haljina sa dubokim dekolteom i otvorenim krojem privukla je veliku pažnju njenih pratilaca, a komentari na račun njenog izgleda i modnog izdanja ubrzo su počeli da se nižu na društvenim mrežama.

Narušeni porodični odnosi

Podsetimo, pevač Haris Džinović nedavno je govorio o odnosu sa ćerkom Đinom Džinović, ističući da su njihovi odnosi u poslednje vreme narušeni otkako se preselila u Barselonu, gde živi sa partnerom.

Takođe je naveo da su se odnosi dodatno promenili nakon njegovog razvoda od Meline Arnold i njenog odlaska iz porodičnog doma.

-Sa njom imam prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da li imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi, znači da nema ni odgovora. Nemam više emocija, isključio sam se. Za Đinu kažem: "Neka je živa i zdrava". Otišla je u Barselonu, tamo studira nešto i bavi se svojim poslom, šta ja znam. Hoće da se uda, da napravi svoju decu i porodicu, i mislim da je to sasvim normalno za svaku ženu. I u najboljim odnosima, ona bi jednog dana otišla iz ove kuće sa svojim mužem, da osnuje porodicu. Tako će i Kan jednog dana… samo što će on ostati ovde u ovoj kući - izjavio je Džinović za "Premijeru".