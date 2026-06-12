Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović prodali su nekretninu u Majamiju za 14,1 milion dolara, ali i dalje nastavljaju da uživaju u luksuznim destinacijama, s obzirom na to da i dalje poseduju imovinu na Azurnoj obali.

O njihovoj raskošnoj vili u Majamiju, koju su nedavno prodali, dugo se govorilo u javnosti.

Prvobitno je bila oglašena po ceni od 16,9 miliona dolara, a nalazi se uz Atlantski okean.

Novi vlasnik je nekretninu kupio za nešto više od 14 miliona dolara.

Luksuzni stan u Monaku

Ipak, iako su se odrekli ovog luksuznog doma, Živojinovići i dalje imaju gde da uživaju, budući da poseduju stan u Monte Karlu, procenjen na oko 7,5 miliona evra, koji im godinama predstavlja glavnu bazu.

Prema navodima medija, njihov komšiluk u Monaku uključuje i svetske zvezde, a jedna od njih je i Madona, koja navodno ima stan u istoj zgradi.

Izvori ističu da su njihovi stanovi slične kvadrature i rasporeda prostorija.

-Godinama poseduju nekretninu u Monte Karlu, gde trenutno borave. Tokom pandemije gotovo da su se preselili tamo, jer im je život bio mirniji i kvalitetniji. Upoznali su mnogo ljudi i osećaju se kao domaćini. Mnoge poznate ličnosti iz sveta biznisa kupile su nekretnine u Monte Karlu, a među njima je i Madona, koja je kupila stan u istoj zgradi kao i Brena. Njihovi stanovi su slične veličine i imaju isti raspored - naveo je ranije izvor za Telegraf.

"Srela sam Madonu"

Jednom prilikom Brena je opisala i susret sa svetskom muzičkom zvezdom.

-Srela sam Madonu u Monte Karlu u liftu i videla jednu sitniju ženu koja mi je ličila na nju. Bila je u pratnji obezbeđenja, sa naočarima, i išla je na džoging. Rekla sam: "Vidi ovu ženu, ista je Madona", a kasnije sam shvatila da je zaista ona - prisetila se nedavno.

Inače, vila u Majamiju koju su posedovali imala je šest spavaćih soba, sedam kupatila, dve kuhinje, kao i bar na otvorenom do kojeg se dolazilo liftom, dok je stan u Monte Karlu nešto jednostavniji u odnosu na taj luksuzni dom.