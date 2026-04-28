Iako nijedna biljka sama po sebi neće potpuno rešiti problem, neke vrste biljaka poznate su po tome da svojim mirisom mogu delimično odbijati krpelje.

Upravo zato se sve češće te biljkr preporučuju kao dodatna zaštita protiv krpelja-

Lavanda je jedan od najčešćih izbora.

Njen umirujući miris i nežni ljubičasti cvetovi omiljeni su među ljudima, ali krpeljima nisu nimalo privlačni. Upravo zbog spoja linalola često se pominje kao biljka koja može pomoći u njihovom odbijanju – još jedan razlog da se nađe u prolećnoj sadnji.

Sličnu ulogu imaju i kadifice, poznate po živim nijansama žute, narandžaste i crvene. Osim što unose boju u vrt, sadrže piretrum – spoj koji se koristi i u mnogim sredstvima protiv insekata – i ispuštaju miris koji krpelji izbegavaju.

U začinskom vrtu svoje mesto može imati i origano.

Osim što je nezaobilazan u kuhinji, njegova eterična ulja takođe nisu po volji krpeljima, pa može biti praktičan i dekorativan dodatak dvorištu.

Nana je još jedna biljka čiji intenzivan miris deluje odbojno na ove nametnike. Lako se uzgaja, brzo širi i može se saditi u vrtu ili u saksijama na terasi, uz dodatni bonus svežeg mirisa u spoljašnjem prostoru.

Ruzmarin je još jedan dvostruko koristan izbor – omiljen u kuhinji, ali i biljka čiji snažan miris krpelji izbegavaju. Dodatna prednost je što ga ne vole ni neke druge životinje, pa može pomoći i u zaštiti vrta.

Osim lavande, ruzmarina i nane, koje se najčešće pominju u ovom kontekstu, postoje i druge biljke koje mogu imati sličan efekat.

Na primer, limunska trava poznata je po sadržaju citronela ulja, čestog sastojka prirodnih repelenata, zbog čega je krpelji takođe izbegavaju. Uz to, reč je o biljci koja se dobro uklapa u začinske vrtove i lako se uzgaja u toplijim uslovima, piše Martha Stewart.