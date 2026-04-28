Zorica Brunclik se juče vratila na snimanje emisija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" nakon nekoliko meseci odsustva.

Kako je zbog lečenja napravila pauzu, juče su je svi dočekali sa oduševljenjem, a voditeljka Bojana Lazić je pred našim kamerama otkrila kako je izgledao povratak.

- Zorica je juče bila fenomenalna, moram da se pohvalim da sam dobila cveće od nje. Umesto da ja njoj kupim, ona je meni, ali ja sam za nju pripremila nešto drugačije. Nisam očekivala da će mi dati buket usred emisije, tako da sam se baš obradovala. Pripremila sam joj kovertu, šalim se naravno - rekla je Bojana kroz smeh, pa dodala:

- Sve vreme sam brinula o njoj, i iskreno me je zanimalo kako se oseća, tako da je od mene već dobila zagrljaj i poljubac - zaključila je voditeljka.

"Zorica je nekoliko puta viknula"

Iako Zorica nije bila u najboljim odnosima sa Dragomirom Despićem Desingericom, Bojana nam je otkrila da se situacija sada drastično promenila.

- Desingerica je manji od makovog zrna. Ne mogu da vam opišem koliko je bio miran. Zorica mu je nekoliko puta viknula: "Dosta, prekini, smiri se". Mislim da konačno shvata situaciju, džentlmenski se povukao - zaključila je voditeljka pred našim kamerama.

Alo/L.A.

