Popularna voditeljka Bojana Lazić spakovala je kofere i napustila Beograd kako bi uživala u toplim danima na jednoj egzotičnoj destinaciji.

Ipak, njen odmor obeležila je i jedna nesvakidašnja situacija koja je privukla veliku pažnju pratilaca na društvenim mrežama.

Naime, usred noći doživela je pravo iznenađenje kada je u njenu hotelsku sobu ušao nepozvani gost i pošteno je uplašio.

Oko četiri sata ujutro, dok je sa prijateljicom spavala, u sobu je ušetala mala maca i izazvala pometnju.

-Mačkica nam je ušla u sobu dok smo spavale i prestravile smo se u četiri ujutro - napisala je Bojana uz fotografiju koju je javno objavila.

Sudeći prema objavama sa putovanja, voditeljka maksimalno uživa na odmoru, a ovaj neobični susret sa četvoronožnim posetiocem sigurno će dugo pamtiti.

"Posle razvoda su usledili troškovi"

Ranije je otvoreno govorila i o privatnom životu, posebno o braku i razvodu od kolege Žarka Lazića, ističući da joj taj period nije bio nimalo lak.

-Mnogi ne znaju da sam u jednom periodu radila za tri medijske kuće. Zahvalna sam ljudima koji su imali razumevanja za sve kroz šta sam prolazila - bila je iskrena.

Voditeljka je priznala da su nakon razvoda usledili brojni izazovi i finansijski troškovi, ali da je uspela da se izbori zahvaljujući radu i upornosti.

-Moj razvod nije bio lak, niti su bili jednostavni troškovi koji su usledili nakon njega. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra investicija. Danas vodim privatne programe i zarađujem putem društvenih mreža. Kao devojka radila sam u solarijumu, a tokom braka i u restoranu sa kuvanim jelima. Kod mene su se hranile mnoge poznate ličnosti - ispričala je Bojana za Blic.