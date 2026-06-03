Zorica Brunclik je iz skromnog detinjstva uspela da stvori luksuzan život zahvaljujući svojoj posvećenosti i radu.

Sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom boravi u prelepoj vili u Krnjači, koja je uređena prema njenim željama. Uvek iskrena, Zorica je često govorila o teškom odrastanju.

Njihov dom odiše pažljivo biranim dekorom i stilom, sa raznim figurama i lampama koje krase prostor. Kuhinja je opremljena šankom i modernom belom tehnikom, dok je garnitura bela. U svakoj prostoriji vise luksuzni kristalni lusteri.

U dvorištu se nalazi bazen gde Zorica i Miroljub uživaju tokom leta, a kuća takođe sadrži muzički studio, frizerski salon i prostoriju za proslave.

Nacionalna penzija

Zorica ima posebno mesto u kući gde čuva sve muzičke nagrade koje su ona i Kemiš osvojili tokom svojih dugih karijera.

Podsećanja radi, pevačici Zorici Brunclik je nacionalna penzija izmakla 2013. godine, ali joj je dodeljena 2021.

Uspela je da stekne pravo na nacionalnu penziju, ali ovaj iznos za nju ima više simboličnu nego stvarnu vrednost.

Za Zoricu ta penzija ima posebnu, višu vrednost, jer predstavlja priznanje, poštovanje njenog lika i dela, kao i zahvalnost za doprinos kulturi.

Kolika je nacionalna penzija?

Nacionalna penzija dodeljuje se u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa, što kod umetnika iznosi u proseku 73.114 dinara.

- Penzionisana sam kao istaknuti umetnik. Vrlo sam privilegovana. Bog me je počastio da budem talentovana, da se bavim poslom koji volim, da mogu od njega lepo da živim i da oko mene svi dobro žive. To je zaista privilegija. Naša profesija je jedina profesija, pored sveštenika, koja može da se bavi svojim poslom i nakon penzionisanja, dok te služe grlo i noge - istakla je Zorica Brunclik, koja iza sebe ima izuzetno dug staž na estradi.

Bolest Zorice Brunclik

Folk pevačica Zorica Brunclik dugo je bila u bolnici zbog zdravstvenih problema, a sada je progovorila o teškom periodu koji je iza nje.

Tokom gostovanja u emisiji kod Ognjena Amidžića, otkrila je koja njena koleginica joj se svakodnevno javljala, te je rešila da joj se javno zahvali.

- Stvarno moram da se zahvalim svim kolegama! Kolege sa kojima nisam kafu popila, malo družila, kandidati iz "Pinkovih zvezda" koji nisu moji... Toliko je to molitvi, svima se zahvaljujem od srca. Mnogo je bilo molitvi - otkrila je Zorica Brunclik.

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