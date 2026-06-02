Zorica Brunclik gostujući u jednoj emisiji, pristala je da govori o nekim manje poznatim detaljima iz privatnog života, pa je bez ustručavanja priznala koliko ima kilograma, čega se najviše boji i koga bi povela na pusto ostrvo.

Prvo pitanje bilo je "leksikonsko": ime, prezime i nadimak.

-Zoricu Brunclik, svojevremeno su me zvali Nina - odgovorila je.

Folk zvezda otkrila je i da joj u pasošu piše prezime Aranđelović, a zatim uz smeh napomenula: "Nema Kemiš".

Obnovili su bračne zavete

Podsećanja radi, krajem juna meseca prošle godine, Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub ponovo su izgovorili sudbonosno "da" pred prijateljima koji njihovoj ljubavi svedoče četiri decenije.

Umesto klasične venčanice, Zorica se odlučila za elegantno belo odelo, a u istom stilu pojavio se i njen životni saputnik Kemiš u besprekorno skrojenom belom odelu.

