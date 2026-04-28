U prethodnim mesecima u javnosti se intenzivno spekulisalo o mogućem skraćenju trajanja školskih časova na 30 minuta, kao i o zabrani korišćenja mobilnih telefona u učionicama. Međutim, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković sada je stavio tačku na ove dileme.

U intervjuu za Kurir, on je jasno poručio da se ideja o skraćivanju časova za sada neće realizovati.

– Mobilni telefoni, kao lični uređaji, neće biti dozvoljeni tokom nastave. Ipak, kao sredstvo koje može doprineti savremenim metodama učenja i komunikacije, biće korišćeni na adekvatan način. Kada je reč o skraćenju časova na 35 ili 30 minuta, to trenutno nije u planu. O tome se govorilo, ali smatram da je odluka da se od toga odustane u ovom trenutku potpuno ispravna – rekao je Stanković.

Govoreći o pravcima razvoja obrazovanja, ministar je istakao da su ključni ciljevi unapređenje kvaliteta nastave, jačanje motivacije i kompetencija nastavnika i učenika, kao i uvođenje savremenih tehnologija u obrazovni proces.

Poseban akcenat stavljen je na digitalizaciju obrazovanja, primenu veštačke inteligencije i povezivanje domaćih obrazovnih institucija sa vodećim univerzitetima u regionu i svetu.

– Naš cilj je temeljna i planska transformacija obrazovanja. To podrazumeva modernizaciju škola, razvoj tehničkih i prirodnih nauka, ali i negovanje društvene odgovornosti i svesti o zajednici kod učenika i nastavnika – naveo je ministar.

On je dodao da obrazovni sistem mora pratiti savremene trendove i potrebe tržišta rada, ali i doprineti razvoju samosvesnih i aktivnih građana.

Kada je reč o predstojećim reformama, ministar je naglasio važnost transparentnog i dobro organizovanog prijemnog ispita za upis u srednje škole.

– Budući srednjoškolci već imaju sve potrebne informacije u vezi sa polaganjem ispita. Prošlogodišnji proces bio je pokazatelj da izlazimo iz ozbiljne obrazovne krize kroz koju smo prošli – rekao je Stanković.

U međuvremenu, obrazovni sistem je već doživeo određene promene. Uveden je novi plan i program za prvi razred gimnazije, dok su stručne škole dobile čak 34 nova obrazovna profila. Ove godine planirano je uvođenje još četiri nova smera, za koje se očekuje veliko interesovanje učenika.

Ministar je posebno istakao da će reforme doneti drugačiji pristup učenju. Fokus više neće biti na pukom pamćenju činjenica, već na razumevanju i primeni znanja.

– Nije ključno da učenik zna definiciju metafore, već da je prepozna u tekstu i razume njenu ulogu. Nastava će se sve više povezivati između različitih predmeta kako bi učenici stekli širu sliku i razvili sposobnost razmišljanja – objasnio je on.

Cilj ovakvog pristupa je da učenici postanu radoznali, samostalni i sposobni da brže i efikasnije usvajaju nova znanja.