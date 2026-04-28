Pevačica Zorica Brunclik vratila se na fotelju člana žirija Pinkovih zvezda, 27. aprila i obradovala svoje kandidate, ali i kolege: Dragana Stojkovića Bosanca, Jelenu Karleušu, Viki Miljković i Dragomira Despića Desingericu. U studiju ružičaste televizije srdačno su je dočekali, a publika je pozdravila gromoglasnim aplauzom.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Nisam sam se bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo. - bila je iskrena Zorica, te je otkrila ko je bio njena najveća podrška, ali i to da se za njeno zdravlje zabrinuo i predsednik Srbije.



- Najveća podrška dolazi od moje porodice, uzeli su godišnje odmore i ćerke i zetovi i svi su tu bili kada mi nije bilo po volji. Najveća moja muza i podrška je definitivno Miroljub koji je ležao sa mnom u bolnici dok sam bila, ima mnogo ljudi koje bi trebalo da spomenem od zdravstvenog tima, prijatelja, kumova čak je i predsednik Aleksandar Vučić zvao da vidi da li sam dobro i kako je prošla operacija - rekla je muzička zvezda, te zaključila:

- Više od pola planete je pisalo, podržavalo me i molilo se... Verovatno je to doprinelo da se trgnem i da dođem. Uskoro ću se svima pojedinačno zahvaliti, bilo je nekih ljudi koju su me podržavali, a da kafu sa mnom nisu poslali. Zaista, postoje neke situacije u životu kada smo svi mi samo ljudi... Nema laži, nema prevare, ali iskrenost i ljubav oseća. Ovo su situacije koje svima mogu da se dese.

BONUS VIDEO: