- Situacija u svetu je sve komplikovanija. Jedino što mogu da obećam da ćemo sačuvati mir i stabilnost, da na najbolji način zaštitimo naše interese. Plašim se da će biti sve teže. Na nas su uglavnom svi ljuti, ali to govori o ispravnosti naše politike. Nalazimo se na evropskom putu. Nadam se da će neki ljudi razumeti da u zemlji mora da postoji dijalog i da će u budućnosti to prihvatiti - kazao je Vučić.

Podsetimo, u Palati Srbija danas je potpisan Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Više o tome možete pročitati OVDE.